Супергра Плотницького допомогла Перуджі вийти у Фінал чотирьох Кубка Італії
Українець у зустрічі з Любе Чивітановою набрав 15 очок
33 хвилини тому
Фото: Перуджа
Перуджа у чвертьфіналі Кубка Італії перемогла Любе Чивітанову та вийшла до Фіналу чотирьох турніру.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький став MVP зустрічі. Українець набрав 15 очок – 5 на подачі та 10 в атаці.
Кубок Італії. Чвертьфінал
Перуджа – Любе Чивітанова 3:1 (25:17, 22:25, 25:22, 25:16)
Нагадаємо, що Плотницький з Перуджею став переможцем клубного чемпіонату світу.