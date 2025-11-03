Перуджа з Плотницьким завоювала четверту поспіль перемогу у чемпіонаті Італії
Українець з’являвся на майданчику у другій та четвертій партіях
близько 1 години тому
Фото: Перуджа
Перуджа у четвертому турі італійської Суперлеги обіграла Модену 3:1.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький виходив на майданчик з квадрату для запасних у другій та четвертій партіях. Українець набрав 2 очки в атаці (реалізація 33%).
Чемпіонат Італії. 4-й тур
Модена – Перуджа 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)
Нагадаємо, що напередодні Плотницький став MVP матчу з Падовою.