Олег Шумейко

Перуджа у четвертому турі італійської Суперлеги обіграла Модену 3:1.

Догравальник «дияволів» Олег Плотницький виходив на майданчик з квадрату для запасних у другій та четвертій партіях. Українець набрав 2 очки в атаці (реалізація 33%).

Чемпіонат Італії. 4-й тур

Модена – Перуджа 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)

Нагадаємо, що напередодні Плотницький став MVP матчу з Падовою.