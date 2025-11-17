Буковинка завоювала Суперкубок України
У матчі за трофей представниці Чернівців розгромили Балту
13 хвилин тому
Фото: Буковинка
В Україні був розіграний перший національний трофей сезону-2025/26 з волейболу.
У матчі за Суперкубок Буковинка у трьох партіях обіграла Балту. Для Буковинки це другий поспіль завойований Суперкубок – минулого року чернівчанки обіграли представниць Одещини у чотирьох сетах.
Найціннішою гравчинею зустрічі визнали догравальницю Буковинки Андріану Павлик, яка за гру набрала 16 очок.
Суперкубок України
Буковинка – Балта 3:0 (25:11, 25:13, 25:23)
