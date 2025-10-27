Олег Шумейко

Перуджа у рамках другого туру регулярного чемпіонату Італії з волейболу обіграла віцечемпіона Суперлеги Любе Чивітанову 3:2.

Догравальник Олег Плотницький провів невиразний матч. Українець вийшов на гру у стартовому складі, але був замінений по ходу зустрічі. Плотницький набрав 4 очки – 1 в атаці та 3 на блоці, але мав від’ємний показник виграних та програних м’ячів – «-5».

Італійська Суперліга

Перуджа – Любе Чивітанова 3:2 (25:15, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11)

Нагадаємо, що Плотницький став MVP першого матчу Перуджі у сезоні.