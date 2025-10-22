Плотницький став MVP першого матчу Перуджі у чемпіонаті Італії
Українець у грі з Монцою набрав 14 очок
близько 1 години тому
Фото: Перуджа
Перуджа у першому турі чемпіонату Італії з волейболу здобула перемогу над Монцою 3:1.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький у матчі зі своєю колишньою командою був визнаний найціннішим гравцем зустрічі. Українець набрав 14 очок – 11 в атаці (реалізація 44 %), 2 ейси та 1 блок. Також Плотницький зробив найбільшу кількість брейків у зустрічі – 7.
Суперліга. 1-й тур
Монца – Перуджа 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 19:25)
Нагадаємо, що Барком-Кажани здобули очко на старті ПлюсЛіги.
