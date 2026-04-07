Догравальник Перуджі Олег Плотницький має намір повернутися до виступів за збірну України у 2026 році. Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на коментар українця Lega Pallavolo Serie A:

У цьому році я повернуся. Скажімо так… Я прощався зі збірною, бо так простіше для всіх. Бо щоразу надсилають виклик, я відповідаю «ні», а потім починаються новини, що Плотницький знову не приїхав, і так далі.

І тоді я подумав: краще вже не повертатися, бо це не добре і для команди. Правильно? Ви можете говорити про гравців, які дійсно є в команді, які грають за збірну… Можете говорити про них, а не про мене.