Плотницький провів суперматч та допоміг Перуджі перемогою завершити «регулярку» чемпіонату Італії
Українець набрав 18 очок у зустрічі з Гроттаццоліною
близько 7 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках 22 туру чемпіонату Італії з волейболу перемогла Гроттаццоліну 3:0.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький набрав за зустріч 18 очок, ставши найрезультативнішим гравцем матчу. Українець подав 2 ейс, реалізував 13 атак та поставив 3 блоки.
Відзначимо, що Перуджа стала переможцем «регулярки» італійської Суперлеги. На старті плей-оф чемпіонату Італії у чвертьфіналі Перуджа зустрінеться з Монцою.
Італійська Суперлега
Перуджа – Гроттаццоліна 3:0 (25:22, 25:20, 25:14)
Нагадаємо, що Барком-Кажани здобули другу поспіль перемогу у чемпіонаті Польщі.