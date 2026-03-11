Денис Сєдашов

Зірковий Волейболіст Олег Плотницький може знову виступити за національну збірну України вже у сезоні-2026. Попереду на команду чекають виступи у Лізі націй та на чемпіонаті Європи.

За словами гравця, наразі він підтримує зв'язок із головним тренером Раулем Лосано. Попри те, що Плотницький раніше оголошував про завершення кар'єри в національній команді, зараз він розглядає можливість приїзду на збори, проте планує попередньо обговорити з наставником організаційні питання. Слова наводить Футбол24+.

Ми зв’язувалися, спілкуємось із тренером протягом всього часу, окрім першого року, окрім першої Золотої Євроліги, коли вони виграли тоді. Не пам’ятаю, чи вітав, чи не вітав – не буду брехати, але потім ми завжди спілкувалися з ним, два рази вже розмовляли, все адекватно, нормально. І думаю, є можливість, що я приїду в збірну цього року, але ми маємо ще свої організаційні питання з ним вирішити. Олег Плотницький

Востаннє Плотницький виходив на майданчик у складі збірної України у 2023 році.

Плотницький провів суперматч та допоміг Перуджі перемогою завершити «регулярку» чемпіонату Італії.