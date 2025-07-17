Полуян: «Ми не очікували, що переведемо гру на тайбрейк»
Догравальник синьо-жовтих впевнений, що національна команда показала характер
близько 17 годин тому
Догравальник збірної України з волейболу Тимофій Полуян прокоментував драматичну поразку у матчі Ліги націй проти Італії.
Нагадаємо, українська команда поступилася чинним чемпіонам світу з рахунком 2:3 у п'ятисетовому поєдинку. Слова наводить Суспільне Спорт.
Ми не дуже очікували, що переведемо гру на тайбрейк. Початок був дуже складним, особливо на подачах. Але ми зуміли зібратися, знайшли свою гру й відчували себе значно краще.
Збірна України завоювала непросту перемогу над Нідерландами у Лізі націй.