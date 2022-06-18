Як Україна боролася за виключення росії зі спорту. Федерації відмовлялися, але на них знайшлися важелі впливу
Україна бореться за фінал. Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція
Це можливість пробитися в Лігу націй
15:52
Чоловіча збірна України вийшла до «Фіналу чотирьох» Золотої Євроліги. Перемога в цьому турнірі дасть можливість виступити в Кубку претендентів – це турнір за потрапляння в престижну Лігу націй.
Сьогодні, 18 червня, в Вараджіні, Хорватія відбудуться обидва півфінальні півфінальні матчі. Трансляція обидвох зустрічей – на XSPORT.
Україна – Чехія. Початок о 18:00
Туреччина – Хорватія. Початок о 21:00
Жіноча збірна України не зуміла вийти з групи Золотої Євроліги. В турнірі вже визначилися фіналісти.
Після Золотої Євроліги чоловічі збірна зіграє на чемпіонаті світу. І президент Федерації волейболу України розповів як добивався того, щоб росію позбавили цього турніру.
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