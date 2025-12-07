Проєкт Семенюка здобув восьму перемогу у сезоні чемпіонату Польщі
Українець не зіграв у матчі з Норвідом
16 хвилин тому
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у десятому турі чемпіонату Польщі з волейболу обіграли Норвід 3:0.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк на майданчик не виходив. Проєкт піднявся на третю сходинку у турнірній таблиці ПлюсЛіги, маючи за 10 ігор 8 перемог та 22 очки.
Чемпіонат Польщі
Норвід – Проєкт 0:3 (23:25, 17:25, 23:25)
