Семенюк з Проєктом у 5-сетовому трилері переміг у чемпіонаті Польщі
Варшав’яни у п’яти партіях переграли Шлепськ
Проєкт у матчі сьомого туру чемпіонату Польщі на тай-брейку перемогли Шлепськ.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк провів на майданчику 3 партії. Українець набрав 10 очок – 6 в атаці та 4 на блоці. Після семи зіграних ігор Проєкт йде у турнірній таблиці п’ятим з 5 перемогами та 14 очками.
ПлюсЛіга
Проєкт – Шлепськ 3:2 (23:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:11)
Нагадаємо, що Барком-Кажани поступилися чемпіону Польщі.
