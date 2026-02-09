Проєкт з Семенюк здобув непросту перемогу та закріпився на другому місці у чемпіонаті Польщі
Варшав’яни у 5 партіях обіграли Шлепськ
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у 20 турі чемпіонату Польщі з волейболу обіграли Шлепськ 3:2 та залишилися на другому місці ПлюсЛіги.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк набрав 13 очок – 8 балів в атаці (реалізація 53 %) та 5 на блоці.
Чемпіонат Польщі
Шлепськ – Проєкт 2:3 (25:20, 20:25, 25:20, 21:25, 10:15)
