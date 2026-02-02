Семенюк допоміг Проєкту перемогти у чемпіонаті Польщі
Варшав’яни обіграли Трефл
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у 19 турі чемпіонату Польщі з волейболу обіграли Трефл 3:0 та повернули собі першу позицію турнірної таблиці ПлюсЛіги.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк набрав 6 очок. Українець реалізував 5 атак (62 % ефективності) та зробив 1 блок.
Чемпіонат Польщі
Трефл – Проєкт 0:3 (32:34, 21:25, 21:25)
Нагадаємо, що Барком-Кажани здобули другу перемогу поспіль у ПлюсЛізі.
