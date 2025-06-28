Олександр Сукманський

Жіноча збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги.

У півфіналі наші дівчата у Швеції розібралися з поки що чинними чемпіонками турніру шведками – у трьох сетах. Саме від Швеції Україна зазнала єдиної поразки (0:3) на груповому етапі.

Для України це третій фінал в історії у жіночій Золотій Євролізі з волейболу, обидва попередні наша команда виграла – у 2017 та 2023 роках.

Золота Євроліга. Жінки:

Україна - Швеція 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

У фіналі українки зіграють проти збірної Угорщини, яка на шляху до вирішального матчу турніру перемогла Румунію 3:2 (10:25, 25:22, 25:12, 16:25, 15:9).

Чемпіонки жіночої Золотої Євроліги визначаться в неділю 29 червня, початок фіналу – о 20:00 за київським часом.

Нагадуємо, що жіноча команда України також зберігає потенційні шанси потрапити до волейбольної Ліги націй.