Семенюк допоміг Проєкту перемогти та вийти на перше місце чемпіонату Польщі
Варшав’яни у чотирьох сетах переграли Ястшембський Венґель
14 хвилин тому
Фото: Проєкт
Проєкт у рамках 16 туру чемпіонату Польщі з волейболу обіграв Ястшембський Венґель 3:1 та здійнявся на першу сходинку турнірної таблиці ПлюсЛіги.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк провів на майданчику всі 4 партії. Українець набрав 6 очок – 4 в атаці та 2 на подачі.
ПлюсЛіга. 16-й тур
Проєкт – Ястшембський Венґель 3:1 (20:25, 25:23, 25:23, 25:19)
