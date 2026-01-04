Олег Шумейко

Проєкт у рамках 15 туру чемпіонату Польщі з волейболу обіграв срібного призера Ліги чемпіонів Завєрчє 3:0.

Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк набрав 7 очок – 3 в атаці, 3 на блоці та 1 в атаці. Відзначимо, що Проєкт у турнірній таблиці ПлюсЛіги посідає другу позицію, відстаючи від Богданки ЛУК на одне очко.

Чемпіонат Польщі

Проєкт – Завєрчє 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

Нагадаємо, що Олег Плотницький з Перуджею став переможцем клубного чемпіонату світу.