Семенюк з Проєктом зазнав першої поразки у Лізі чемпіонів
Варшав’яни на тай-брейку поступилися Монпельє
близько 1 години тому
Фото: cev.eu
Проєкт у другому турі волейбольної Ліги чемпіонів неочікувано поступився Монпельє.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк провів на майданчику весь матч. Українець набрав 11 очок – 8 в атаці та 3 на блоці. Відзначимо, що наразі Проєкт у групі E посідає другу сходинку з 4 очками у двох зустрічах.
Ліга чемпіонів. 2-й тур
Монпельє – Проєкт 3:2 (25:21, 22:25, 27:25, 22:25, 15:12)
Нагадаємо, що Олег Плотницький з Перуджею на тай-брейку переміг іспанський Гуагуас.
Поділитись