Олег Шумейко

Проєкт у другому турі волейбольної Ліги чемпіонів неочікувано поступився Монпельє.

Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк провів на майданчику весь матч. Українець набрав 11 очок – 8 в атаці та 3 на блоці. Відзначимо, що наразі Проєкт у групі E посідає другу сходинку з 4 очками у двох зустрічах.

Ліга чемпіонів. 2-й тур

Монпельє – Проєкт 3:2 (25:21, 22:25, 27:25, 22:25, 15:12)

Нагадаємо, що Олег Плотницький з Перуджею на тай-брейку переміг іспанський Гуагуас.