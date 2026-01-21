Проєкт програв з Семенюком та втратив перше місце у чемпіонаті Польщі
Українець набрав 4 очка у грі з Ресовією
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у рамках 17 туру чемпіонату Польщі з волейболу поступився Ресовії та опустився на другу сходинку у турнірній таблиці ПлюсЛіги.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк за гру набрав 4 очка. Українець реалізував 4 з восьми атак.
ПлюсЛіга
Ресовія – Проєкт 3:0 (25:23, 25:21, 25:14)
