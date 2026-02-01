Барком-Кажани здійснили неймовірний камбек та перемогли у чемпіонаті Польщі
Українці обіграли Заксу у п’яти сетах
близько 2 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 19 туру чемпіонату Польщі з волейболу перемогли Заксу 3:2.
Українці відігралися з 0:2 за партіями та здобули другу звитягу поспіль. MVP зустрічі став Лоренцо Поуп, який набрав 22 очки. Відзначимо, що «кажани» у турнірній таблиці піднялися на дванадцяту позицію.
ПлюсЛіга. 19-й тур
Барком-Кажани – Закса 3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни завершили виступ у Кубку Виклику.
