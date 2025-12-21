Плотницький допоміг Перуджі вийти до фіналу клубного чемпіонату світу
Українець у грі з Волей Ренатою набрав 9 очок
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
Перуджа у півфіналі клубного чемпіонату світу-2025 обіграла Волей Ренату 3:0.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький за гру набрав 9 очок – 8 в атаці та 1 на блоці. У фіналі змагань італійський колектив зустрінеться з Осакою Блутеон, яку на груповому етапі обіграли на тай-брейку.
Клубний чемпіонат світу-2025. Півфінал
Перуджа – Волей Рената 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)
Нагадаємо, що Барком-Кажани програли 5 поспіль матч у чемпіонаті Польщі.