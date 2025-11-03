Суперліга. Буковинка продовжує йти без поразок
Полісся двічі обіграло Галичанку
близько 1 години тому
Фото: Буковинка
У третьому турі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд відбулися 4 матчі.
Буковинка у гостях у Вінниці двічі здобула перемогу над Добродієм, а Полісся здобуло 6 очок у Тернополі, 2 рази обігравши Галичанку.
Суперліга. 3-й тур
Добродій – Буковинка 1:3 (25:20, 19:25, 18:25, 18:25)
Галичанка – Полісся 0:3 (15:25, 15:25, 26:28)
Галичанка – Полісся 1:3 (12:25, 25:21, 15:25, 20:25)
Добродій – Буковинка 0:3 (16:25, 15:25, 18:25)
