Семенюк допоміг Проєкту обіграти гранда чемпіонату Польщі
Українець у матчі з Ястшембським Венґелем набрав 11 очок
25 хвилин тому
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у третьому турі чемпіонату Польщі в гостях обіграв Ясмшембський Венґель 3:0.
Капітан збірної України Юрій Семенюк відіграв за варшавський клуб усі 3 партії. Центральний блокуючий набрав 11 очок – 5 в атаці, 4 на блоці та 2 на подачі.
ПлюсЛіга. 3-й тур
Ястшембський Венґель – Проєкт 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)
Нагадаємо, що Перуджа з Олегом Плотницьким виграла четвертий поспіль матч.
