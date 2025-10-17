Суперліга стартувала з «сухих» перемог Решетилівки та Епіцентр-Подоляни - збірна України U-20
У городку відбулися два матчі першого туру чемпіонату України
41 хвилину тому
Фото: Епіцентр-Подоляни - збірна України U-20
17 жовтня у Городку відбулися перші матчі стартового туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Ігровий день перемогами завершили Решетилівка та Епіцентр-Подоляни - збірна України U-20, які у трьох партіях переграли Буревісник та Житичі-Полісся відповідно.
Суперліга. 1-й тур
Решетилівка – Буревісник-ШВСМ 3:0 (19:25, 15:25, 13:25)
Житичі-Полісся-ОШВСМ – Епіцентр-Подоляни - збірна України U-20 0:3 (20:25, 21:25, 19:25)
