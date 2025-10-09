Олег Шумейко

Відбулося жеребкування чемпіонату світу-2025 з пляжного волейболу, який пройде з 14 по 23 листопада в австралійській Аделаїді.

Чемпіонка Європи-2025 Тетяна Лазаренко у парі з Дар’єю Романюк потрапили до групи A, де виступлять з бразилійками Тамела / Вікторія, парагвайками Амарілла Мішелль / Джуліана Корралес та перуанками Клаудією Гаона та Лісбет Аллкка.

У квартеті B Валентина Давідова та Ангеліна Хміль змагатимуться з ще одним тандемом з Бразилії Карол / Ребекка, нідерландками Мілою Конінк / Дейсі Пойс та єгиптянками Марва Абделхайді / Нада Хамді.

Відзначимо, що вперше в історії Україна буде представлена на ЧС двома парами. До цього єдиними українками на планетарній першості були Світлана Бабуріна та Галина Середа у 2009 році, у той час як у чоловіків від України на ЧС виступали Олександр Йойшер / Микола Бабич (2011 рік), Сергій Попов / Валерій Самодай (2013 рік) та Попов з Едуардом Рєзніком (2023 рік).

Нагадаємо, що ЧЄ-2025 Лазаренко виграла з Мариною Гладун.