Олег Шумейко

Діагональна збірної України Анна Артишук прокоментувала Суспільне Спорт перемогу команди у Золотій Євролізі:

Це було вражаюче. Це зробило внесок у мою волейбольну кар'єру, в мій емоційний стан. Стало більше впевненості: ніби, ось ми виграли цю Золоту Євролігу, в нас медалі і я грала в основі. Це вже щось означає.

Як я можу схарактеризувати цей сезон? Це було круто. У нас не було впевненості, що ми займемо перше місце. І коли ми це зробили, то такі: «Ого, клас!». Не відразу прийшло відчуття того, що ми перемогли. Перше відчуття – напевно, радість як за перемогу у грі. Вже потім я зрозуміла, що це ж був фінал, і це вже кінець, тобто ми вибороли золоту медаль в Золотій Євролізі. І потім вже собі аналізувала, що взагалі це моя перша Золота Євроліга, де я виступаю в основному складі.

На минулій Золотій Євролізі я виступала теж, але не в основному складі. Я виходила лише декілька разів. Зараз є розуміння того, що я для цього теж щось зробила, вклала свої сили у цю перемогу – це дуже важливо, дуже якось по-особливому приємно.

Про матч зі шведками у півфіналі

Я б не сказала, що ми повністю знешкодили Ізабель Хок, вона набрала, здається, 24 очки за матч. Але вдалося показати свою набагато кращу гру. Це була зовсім інша гра. І ось ми бачимо зовсім інший результат.

Усе йшло краще від самого початку: від настрою на майданчику, захист був, атака, добре йшли подачі. Думаю, що ми як годинник почали працювати, і саме ось це було ключовим. Тобто ми не здавались коли, наприклад, та ж сама Хок забивала, і раділи вдвічі більше, коли самі забивали очки. І ця енергія – вона також дає велику силу, насправді.

Я б не сказала, що ми змінили щось таке велике у тактиці, але от просто крок за кроком усе було краще з усіх боків. Найголовніше – ми зменшили кількість власних помилок.

Про фінальний матч з угорками

Я раніше ніколи не грала проти збірної Угорщини. Чи був цей суперник складним? Так, був. Там теж є діагональна (Аннет Немет), яка так само, як і Хок, забила очки. Тому це також було складно. Але ми якось підлаштували блок під неї і взагалі захист. Дуже добре спрацювали.

У другій партії, здається, ми почали робити свої помилки, і через це угорки почали наздоганяти. Вони вже відчули оцей смак перемоги і почали бути більш впевненими на майданчику, тому трішки здобули перевагу. Але ми потім дуже швидко зібрались, та й тренер, здається, взяв тайм-аут і сказав, що нам потрібно зараз зібратись. Угорки завжди так грають: спочатку першу партію більш-менш розслаблені, а на другу – збираються. Нам не потрібно було їх пустити.

Що потрібно збірній Україні для кваліфікації до Ліги націй.