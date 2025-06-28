Тренер збірної України – про перемогу над Японією: «Дуже раді тому, як зіграли, – шлях до фіналу відкритий»
Брісіо сподівається, що команді вдасться на мажорній ноті завершити ігровий тиждень у Болгарії
близько 3 годин тому
Помічник головного тренер збірної України з волейболу Рауля Лосано Ігнасіо Брісіолі прокоментував перемогу над Японією та поділився очікуваннями від завершального матчу ігрового тижня Ліги націй з Болгарією. Слова наставника наводить Суспільне Спорт:
Ми дуже раді. Зіграли дуже крутий матч. Виконали 13 блоків проти Японії, яка грала дуже швидко. Дуже раді тому, як зіграли.
Це фантастика, я дуже радий і пишаюся своєю командою. Тепер шлях до фіналу нам відкритий, треба продовжувати (перемагати). Маємо відпочинок, а далі треба знову перемагати. Болгарія має класного догравальника та капітана. Нам потрібно вивчити цю команду.
Нагадаємо, що українці у Лізі націй вже завоювали 4 перемоги.