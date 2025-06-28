Помічник головного тренер збірної України з волейболу Рауля Лосано Ігнасіо Брісіолі прокоментував перемогу над Японією та поділився очікуваннями від завершального матчу ігрового тижня Ліги націй з Болгарією. Слова наставника наводить Суспільне Спорт:

Ми дуже раді. Зіграли дуже крутий матч. Виконали 13 блоків проти Японії, яка грала дуже швидко. Дуже раді тому, як зіграли.

Це фантастика, я дуже радий і пишаюся своєю командою. Тепер шлях до фіналу нам відкритий, треба продовжувати (перемагати). Маємо відпочинок, а далі треба знову перемагати. Болгарія має класного догравальника та капітана. Нам потрібно вивчити цю команду.