Володимир Кириченко

Сьогодні, 27 червня, чоловіча збірна України з волейболу проведе сьомий матч в рамках Ліги націй.

Наша команда зіграє проти збірної Японії. Трансляція гри відбудеться на платформі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 15:00 за київським часом.

На рахунку української команди наразі 3 перемоги та 3 поразки.

У першому матчі українці обіграли США (3:0), у другому – перемогли Кубу (3:2), у третьому – програли Бразилії (2:3), у четвертому – поступилися Ірану (2:3). У пʼятій зустрічі Україна програла чемпіону Олімпіади-2024 Франції (0:3), в шостій – здолала Туреччину з аналогічним рахунком.

Зазначимо, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грає у Лізі націй.

Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плей-оф.