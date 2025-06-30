Центральна блокуюча збірної України з волейболу Уляна Котар висловилася ua.tribuna.com про перемогу у Золотій Євролізі:

Ми усі дуже задоволені нашим результатом, ми багато працювали та усі знали, яку мету ми переслідуємо. Я гадаю, більше так, ми цього очікували, бо знали, що можемо це зробити і це нам під силу. Але, звичайно, ми ніколи не недооцінювали суперника та серйозно готувалися, бо кожна з команд хотіла забрати цей трофей.

Який матч був найважчим? Які подальші цілі ставите перед збірною?

На мою думку, найважчий матч був у групі, коли ми програли шведкам. Ми усі відчували, що ми не допрацювали на той момент та не сильно виконали установки тренерів. Але це нам дало ще більший поштовх показати усім, що то була помилка і ми сильніші.

Попереду на нас чекає чемпіонат світу, де, звичайно, суперники будуть серйозніші. Хочеться як можна краще навʼязати боротьбу та заявити про себе на більш серйозній арені. Будемо робити наш максимум.

Звідки черпаєте натхнення для зйомок тіктоків?

Натхнення для відео я беру з бажання популяризувати жіночий волейбол у нашій країні, бо, на жаль, дуже мало людей знає про команду та і волейбол взагалі. Хотілося б частіше мати цю мотивацію та ще більше ідей для цікавих відео. Хочу, щоб волейбол (жіночий та чоловічий) був на рівні з футболом. Гадаю, що ми, що чоловіки цього заслуговують завдяки нашим результатам.

Що потрібно команді для виходу до Ліги націй.