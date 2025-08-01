Олег Шумейко

Тетяна Лазаренко та Марина Гладун у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу обіграли Раїсу Схон та Мілу Кенінк 21:18, 22:20.

Це історичний результат для України. Раніше ніколи жіноча команда України не досягала подібного результату. До Євроволею-2025 найліпшим виступом було підсумкове дев’яте місце.

Що ж до чоловічих колективів, то тут найкращим в історії України є виступ Сергія Попова та Едуарда Рєзніка у 2023 році. Тоді українці змогли завоювати поки єдині в історії України нагороди ЧЄ – бронзу. Цього року Рєзнік та Попов не зуміли подолати груповий етап.

Суперницями Гладун та Лазаренко стануть переможниці протистояння Анук та Зої Верже-Депре (Швейцарія) – Даніела Альварес / Таня Морено (Іспанія).