Олег Шумейко

У німецькому Дюссельдорфі проходить чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу.

На змаганнях виступали 4 колективи з України. Для трьох українських тандемів шлях на ЧЄ вже завершився – Едуард Рєзнік та Сергій Попов стали четвертими у групі та не змогли пройти до плей-оф, Єва Сердюк та Дар’я Романюк у плей-ін раунді поступилися співвітчизницям Валентині Давидовій та Ангеліні Хміль. Останні у 1/8 фіналу поступилися у рівній боротьбі дворазовим чемпіонкам Європи Анастасії Самойловій та Тіні Граудіні.

Єдиним дуетом з України, який продовжує боротьбу на змаганнях є пара Тетяни Лазаренко та Марини Гладун. Українки виграли групу G, обігравши дуети з Німеччини (Янне Ухл та Паула Шюрхольц) та Франції (Алексія Річард та Лезанні Пласетт) , а у 1/8 фіналу переграли ще один німецький тандем (Лінду Бокк та Луїзу Ліппманн). У чвертьфіналі змагань Лазаренко та Гладун зустрінуться з нідерландками Мілою Кенінк та Раїсою Схун.

Нагадаємо, що капітан збірної України продовжить кар’єру у чемпіонаті Польщі.