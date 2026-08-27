Сергій Разумовський

Жіноча збірна України з волейболу завершила виступ на чемпіонаті Європи 2026 року. У матчі п’ятого туру групового етапу українки поступилися Сербії з рахунком 0:3 – 21:25, 22:25, 21:25.

Поєдинок мав вирішальне значення для підопічних Якуба Глушака. Для виходу до плейоф українській команді потрібно було обов’язково перемагати Сербію, а також сподіватися на поразку Болгарії в її матчі заключного туру. Однак цей сценарій не реалізувався.

Перший сет розпочався з переваги сербської збірної. Українки досить швидко перехопили ініціативу та після кількох вдалих розіграшів вийшли вперед із рахунком 9:5. Проте втримати перевагу їм не вдалося.

Сербки відповіли серією з шести поспіль виграних розіграшів. Завдяки цьому вони не лише зрівняли рахунок, а й знову вийшли вперед. Українські волейболістки намагалися повернутися до боротьби, однак суперниці впевнено провели кінцівку партії та виграли її з рахунком 25:21.

У другому сеті Сербія одразу взяла гру під контроль. Єдиний раз у цій партії українки вийшли вперед за рахунку 6:5. Після цього сербська команда почала поступово нарощувати перевагу й змусила українок діяти в ролі тих, хто наздоганяє.

Попри спроби скоротити відставання, збірна України не змогла переломити перебіг партії. Сербія зберегла необхідну перевагу в заключних розіграшах і вдруге перемогла – 25:22. Таким чином, українській команді для порятунку матчу потрібно було вигравати три сети поспіль.

Третя партія стала найбільш драматичною. Українки потужно розпочали сет і виграли шість розіграшів поспіль. На старті партії перевага нашої команди сягнула шести очок – 8:2.

Сербська збірна не розгубилася та поступово почала скорочувати відставання. Суперниці посилили подачу, стабілізували гру в захисті й змусили українок помилятися в атаці. У підсумку сербки не лише відігралися, а й вийшли вперед – 12:10.

Надалі Сербія продовжила контролювати перебіг зустрічі. Українки ще намагалися чинити опір, проте повернути собі перевагу не змогли. Третій сет завершився з рахунком 25:21 на користь сербської команди, яка здобула перемогу в матчі з рахунком 3:0.

Сербія стала першою командою групи B, яка гарантувала собі вихід до плейоф чемпіонату Європи 2026 року. Для української збірної поразка означає завершення виступу на континентальній першості.

У підсумковій таблиці групи українки посіли п’яте місце, яке не дозволило продовжити боротьбу в турнірі. Таким чином, збірна України вперше за сім років не змогла вийти з групи чемпіонату Європи.

На попередніх двох континентальних першостях українки долали груповий етап. У 2021 та 2023 роках команда завершувала виступи в першому раунді плейоф. На турнірі-2026 Україна здобула лише одну перемогу над Чехією (3:0).