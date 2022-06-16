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Все ще без Вієцького. Збірна України назвала склад на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги

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Волейбол
16:59
Все ще без Вієцького. Збірна України назвала склад на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги
Фото: cev.eu

Головний тренер збірної України Угіс Крастіньш визначився зі складом на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги. В півфіналі «синьо-жовтим» будуть протистояти чехи.

В складі збірної з’явився номінальний діагональний – Василь Тупчій. Відзначимо, що українці на змаганнях виграли 6 матчів поспіль.

Заявка збірної України на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги:

Зв’язуючі: Юрій Синиця (), Віталій Щитков («Дніпро-Прометей»), Владислав Діденко («Епіцентр-Подоляни»);

Діагональні: Василь Тупчій («Камбре Волей», Франція);

Ліберо: Денис Фомін («Епіцентр-Подоляни»), Горден Брова («Епіцентр-Подоляни»);

Центральні блокуючі: Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Семенюк («Епіцентр-Подоляни»), Андрій Рогожин («Епіцентр-Подоляни»);

Догравальники: Олег Плотницький («Перуджа» Італія), Тимофій Полуян («Соргун» Туреччина), Євгеній Кісілюк («Епіцентр-Подоляни»), Ілля Ковальов («Сен-Назер» Франція), Олег Шевченко («Барком-Кажани»).

Сьогодні, 16 червня, стартує «Фінал чотирьох» жіночої Золотої Євроліги. Матчі в прямому ефірі дивіться на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Також XSPORT транслюватиме і вирішальні ігри «Фіналу чотирьох» Золотої Євроліги серед чоловіків.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (волейбол) Золота Євроліга

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