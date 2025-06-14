Жіноча збірна Україна зберігла лідерство в турнірній таблиці Золотої Євроліги
Наступний матч наша команда проведе 15 червня
близько 2 годин тому
Представляємо турнірну таблицю жіночої Золотої Євроліги з волейболу після 5-го туру.
У Фіналі чотирьох зіграють кращі чотири команди турніру.
Турнірна таблиця Золотої Євроліги-2025:
1. Україна – 4 перемоги (5 матчів), 12 очок (12:6 – сети)
2. Швеція – 4 (5), 11 очок (12:6)
3. Угорщина – 4 (5), 10 очок (12:8)
4. Румунія – 3 (4), 10 очок (11:4)
5. Словаччина – 3 (4), 9 очок (9:4)
6. Словенія – 3 (5), 8 очок (10:8)
7. Хорватія – 2 (5), 7 очок (10:11)
8. Іспанія – 2 (4), 6 очок (7:7)
9. Греція — 1 (5), 5 очок (9:12)
10. Португалія – 1 (4), 3 очки (5:10)
11. Чорногорія – 1 (5), 3 очки (5:13)
12. Азербайджан – 0 (5), 0 очок (2:15)
Останній, шостий матч жіночої Золотої Євроліги-2025 Україна проведе у неділю, 15 червня, проти Словаччини. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. За умови перемоги синьо-жовті вийдуть до фіналу чотирьох.
Нагадаємо, збірна України поступилася Швеції в Золотій Євролізі, зазнавши дебютної поразки на турнірі.
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