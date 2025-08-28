Визначилися всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу – далі без України
З квартету H українок пройшли Японія та Сербія
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Завершився розіграш групового етапу чемпіонату світу-2025 з волейболу серед жіночих команд. У плей-оф пробилися 16 команд – з групи H, де виступала Україна, боротьбу продовжать Японія та Сербія. Ігри 1/8 фіналу турніру пройдуть з 29 серпня по 1 вересня.
Чемпіонат світу-2025. Плей-оф. 1/8 фіналу
Нідерланди – Сербія
Японія – Таїланд
Італія – Німеччина
Польща – Бельгія
Китай – Франція
Бразилія – Домініканська Республіка
США – Канада
Туреччина – Словенія