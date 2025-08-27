Збірна України завоювала першу перемогу на чемпіонаті світу у 21 столітті
Українки на мажорній ноті завершили турнір у Таїланді
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Жіноча команда України з волейболу перемогою над Камеруном завершила виступ на чемпіонаті світу-2025 у Таїланді.
У третьому турі групового етапу українки здобули першу перемогу на ЧС з 1994 року та завершили виступи у квартеті H на третьому місці. Найкращою бомбардикою збірної України стала центральна блокуюча Діана Мелюшкіна, яка набрала 13 очок – 9 в атаці, 3 на блоці та 1 на подачі.
Чемпіонат світу-2025. Група H. Третій тур
Україна – Камерун 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)
Турнірна таблиця групи H:
1. Японія – 3 гри, 3 перемоги, 8 очок
2. Сербія – 3, 2, 6
3. Україна – 3, 1, 4
4. Камерун – 3, 0, 0
Раніше «синьо-жовті» поступилися збірним Сербії (0:3) та Японії (2:3).