Жіноча збірна України зазнала другої поспіль поразки на чемпіонаті світу
Українки на тайбрейку поступилися Японії
близько 1 години тому
Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки на чемпіонаті світу-2025 у Таїланді.
Підопічні Якуба Глушака у п’ятисетовому поєдинку поступилися національній команді Японії – 2:3 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 11:15).
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Олександра Міленко, яка набрала 21 очко.
Наступний матч українки проведуть 27 серпня проти збірної Камеруну.
Нагадаємо, що у першому матчі українки поступилися чинним чемпіонкам світу – сербкам.