Збірна України назвала розширений склад на чемпіонат світу-2025
До заявки потрапили 16 виконавиць
близько 1 години тому
На офіційному порталі чемпіонату світу-2025 з волейболу серед жінок з’явилася заявка збірної України на турніру у Таїланді.
Розширений склад жіночої збірної України на чемпіонат світу-2025:
зв'язуючі: Дар’я Шаргородська, Станіслава Парфьонова
діагональні: Анастасія Крайдуба, Анна Артишук
догравальниці: Олександра Міленко, Андріана Павлик, Валерія Нудьга, Марія Капланська, Дарія Капланська
центральні блокуючі: Поліна Герасимчук, Діана Мелюшкина, Анастасія Маєвська, Уляна Котар, Світлана Дорсман
ліберо: Кристина Нємцева, Аліка Луценко
Відзначимо, що на ЧС-2025 українки у групі H зустрінуться з національними командами Сербії, Японії та Камеруну. Чемпіонат світу пройде у Таїланді з 22 серпня по 7 вересня.