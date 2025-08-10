Гравець збірної України знайшов новий клуб після шикарного дебюту у Лізі націй
Янчук продовжить кар’єру у Греції
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
Догравальник Дмитро Янчук змінив клубну прописку після вдалого виступу зі збірною України у Лізі націй-2025.
Волейболіст залишив Епіцентр-Подоляни та став новачком чемпіона Греції Панатіноїкоса. Відзначимо, що окрім національних першостей, клуб виступає у других за престижністю єврокубкових змаганнях Кубку ЄКВ.
