Збірна України визначилася зі складом на перший у 21 столітті чемпіонат світу
До заявки на змагання у Таїланді потрапили 14 гравчинь
21 хвилину тому
Тренерський штаб жіночої команди України з волейболу назвав склад на чемпіонат світу-2025. Варто додати, що це другий виступ на планетарній першості для жіночої збірної України в історії – у 1994 «синьо-жовті» посіли дев’яте місце.
Склад збірної України на чемпіонат світу-2025:
зв'язуючі: Дар’я Шаргородська, Станіслава Парфьонова
діагональні: Анастасія Крайдуба, Анна Артишук
догравальниці: Олександра Міленко, Андріана Павлик, Валерія Нудьга, Марія Капланська
центральні блокуючі: Поліна Герасимчук, Діана Мелюшкина, Уляна Котар, Світлана Дорсман
ліберо: Кристина Нємцева, Аліка Луценко
Відзначимо, що на ЧС-2025 українки у групі H зустрінуться з національними командами Сербії, Японії та Камеруну. Чемпіонат світу пройде у Таїланді з 22 серпня по 7 вересня.