Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України з волейболу покращила своє становище у світовому рейтингу FIVB за підсумками другого ігрового тижня Ліги націй-2026. Українська команда піднялася одразу на три позиції та тепер посідає 12-те місце у світовій класифікації, маючи в активі 245,50 очка.

Лідером рейтингу залишається збірна Польщі, яка очолює список із 377,54 очка. На другій позиції розташувалася Італія з 367,53 бала, а топ-3 замикають США, у яких 336,49 очка. Також до першої десятки входять Японія, Словенія, Бразилія, Франція, Болгарія, Туреччина та Німеччина.

Прогрес України на три сходинки став помітним підсумком другого тижня виступів у Лізі націй та покращив позиції команди перед вирішальним відрізком турніру. Українська збірна наразі перебуває зовсім поруч із першою десяткою світового рейтингу, що підкреслює успішний хід команди на міжнародному рівні.

Топ-11 чоловічого рейтингу FIVB

Польща — 377,54 Італія — 367,53 США — 336,49 Японія — 331,21 Словенія — 318,61 Бразилія — 316,79 Франція — 302,68 Болгарія — 274,11 Туреччина — 263,22 Німеччина — 256,59 Україна — 245,50

Свій наступний матч у Лізі націй-2026 збірна України проведе в межах третього ігрового тижня. Суперником українців стане команда Ірану. Поєдинок запланований на 15 липня, початок — о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України гарантувала собі участь у Лізі націй в сезоні-2027.