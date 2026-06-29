Збірна України гарантувала собі участь у Лізі націй в сезоні-2027
Наша команда здобула п’ять перемог у восьми матчах цьогорічного розіграшу
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Чоловіча збірна України з волейболу зберегла місце на наступний сезон Ліги націй.
Наша команда здобула п’ять перемог у восьми матчах цьогорічного розіграшу.
Збірна Куби, яка йде останньою, програла всі вісім матчів. Кубинцям залишилось зіграти чотири матчі на турнірі, тому вони стратили шанси обійти Україну.
У плей-оф виходить топ-7 команд, восьму путівку гарантовано отримає Китай, що прийматиме фінальний раунд. Остання команда у турнірній таблиці вилітає.
Нагадаємо, вчора збірна України програла Болгарії (1:3).