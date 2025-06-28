Догравальниця збірної України з волейболу Олександра Міленко в інтерв’ю Суспільне Спорт поділилася очікуваннями від матчу півфіналу Золотої Євроліги з національною командою Швеції:

Можливо, ми програли тактично програли і психологічно. Вести партію 24:21 – і потім її програти... Тобто це вже більш, мені здається, у психології проблема, аніж у тактичному підході до гри.

Обговорили цю гру після завершення, але вже через день був матч зі Словаччиною. Не могли думати про минуле; потрібно було думати про те, як нам закріпитися у фінальній четвірці. Тому тоді перегорнули цю сторінку.

Ще повернемося до Швеції, бо вони наші суперниці у півфіналі. Сподіваюсь, ми зможемо дати гарний бій, взяти реванш, бо тоді це була не наша гра. Ми можемо краще. По-іншому підійдемо, може, інакше щось тактично зробимо або більш агресивно.

«Фішка» шведок – це Ізабель Хок. Як маленька догравальниця, можу сказати, що дуже важко хоча б якось зачепити Хок на блоці.

Всі удари, вся атака (в очному матчі) йшла через верхній блок, як би я не намагалася зі всієї сили стрибати. Було дуже важко її зупинити. В переломні моменти, коли потрібно було зібрати і вимкнути Гаак з атаки якимось чином, ми цього не зробили. А вони робили своє: зіграли через найкращу свою волейболістку, яка забивала кожен м'яч.

Також у них розумна система блоку захисту. Наприклад, вже по ходу гри почали помічати, як вони вибудовують свій захист і блок проти кожного гравця по-різному. Вони дуже розумно підійшли в плані тактики до нас. Розібрали, закрили і в захисті вийшли, де потрібно.