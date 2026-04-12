Сергій Разумовський

Збірна України з водного поло проведе скандальний матч проти команди росії у поєдинку за сьоме місце другого дивізіону Кубка світу, який триває на Мальті з 7 квітня.

Українська команда отримала цього суперника після поразки в матчі за 5 – 8 місця від Австралії. Синьо-жовті поступилися з рахунком 15:21. Ключовим у зустрічі став третій період, який австралійці виграли 8:2.

Своєю чергою збірна росії, яка повернулася до міжнародних змагань у нейтральному статусі після чотирирічної дискваліфікації, у своєму матчі за 5 – 8 місця програла Румунії з рахунком 12:16.

Таким чином, Україна та росія зустрінуться у матчі за підсумкове сьоме місце другого дивізіону Кубка світу. Поєдинок має відбудетися завтра, 13 квітня, початок — о 16:00.

Шлях збірної України на турнірі

Груповий етап:

Франція – Україна 27:13

Україна – Гонконг 24:7

– Гонконг 24:7 Аргентина – Україна — 15:14

1/8 фіналу:

Канада – Україна 13:17

1/4 фіналу:

Україна – Грузія 9:20

Матч за 5–8 місця:

Україна – Австралія 15:21