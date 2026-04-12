Справжній скандал! Поразка збірної України змусила синьо-жовтих грати з росіянами
Чи буде бойкот матчу?
21 хвилину тому
Збірна України з водного поло проведе скандальний матч проти команди росії у поєдинку за сьоме місце другого дивізіону Кубка світу, який триває на Мальті з 7 квітня.
Українська команда отримала цього суперника після поразки в матчі за 5 – 8 місця від Австралії. Синьо-жовті поступилися з рахунком 15:21. Ключовим у зустрічі став третій період, який австралійці виграли 8:2.
Своєю чергою збірна росії, яка повернулася до міжнародних змагань у нейтральному статусі після чотирирічної дискваліфікації, у своєму матчі за 5 – 8 місця програла Румунії з рахунком 12:16.
Таким чином, Україна та росія зустрінуться у матчі за підсумкове сьоме місце другого дивізіону Кубка світу. Поєдинок має відбудетися завтра, 13 квітня, початок — о 16:00.
Шлях збірної України на турнірі
Груповий етап:
- Франція – Україна 27:13
- Україна – Гонконг 24:7
- Аргентина – Україна — 15:14
1/8 фіналу:
- Канада – Україна 13:17
1/4 фіналу:
- Україна – Грузія 9:20
Матч за 5–8 місця:
- Україна – Австралія 15:21
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04