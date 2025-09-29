Опубліковано склад збірної України на чемпіонат світу-2025 з важкої атлетики
Синьо-жовтих на турнірі представлятимуть дев’ять спортсменів
Фото: Isaac Morillas Sanchez
Збірна України з важкої атлетики візьме участь у чемпіонаті світу-2025, який відбудеться з 2 по 11 жовтня у норвезькому Форде.
Україну на турнірі представлятимуть дев’ять спортсменів.
У жіночих категоріях виступлять Ольга Івженко (58 кг), Ірина Домбровська (77 кг), Анастасія Манєвська (86 кг) та Христина Бородіна (понад 86 кг).
Серед чоловіків змагатимуться Павло Заліпський (65 кг), Антон Сердюков і Максим Домбровський (обидва 94 кг), Євген Янцевич (110 кг) та Владислав Прилипко (понад 110 кг).
Українські важкоатлетки здобули три медалі на Євро-2025 у Молдові.