Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту та Федерація важкої атлетики України звернулися до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації важкої атлетики із вимогою скасувати допуск спортсменів із росії та білорусі під нейтральним статусом на чемпіонат світу, який відбудеться 2-11 жовтня 2025 року в Норвегії.

Українська сторона наголосила, що серед заявлених учасників є спортсмени, які порушували законодавство України, незаконно відвідуючи окупований Крим, а також ті, хто пов’язаний із військовими структурами держав-агресорів або брав участь у пропагандистських заходах.

Такі дії, підкреслили в українських організаціях, суперечать рекомендаціям МОК від березня 2023 року, які забороняють надання нейтрального статусу спортсменам, дотичним до армії чи пропаганди.