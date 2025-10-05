Глава Європейської федерації важкої атлетики (EWF) Астріт Хассані надіслав листа президенту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі, де запропонував повернути російським та білоруським атлетам право виступати під прапорами своїх країн.

Цитують лист рашистські ЗМІ.

«Сьогодні звертаюся до вас як президент Європейської федерації важкої атлетики (EWF), а в ширшому сенсі, як той, хто твердо вірить у фундаментальні цінності олімпійського руху: нейтралітет, інклюзивність і об'єднувальна сила спорту понад всі політичні та ідеологічні розбіжності. За останні місяці я отримав повідомлення від різних європейських національних федерацій, у яких висловлювалося занепокоєння та була потрібна ясність щодо подальшого використання статусу AIN для російських та білоруських спортсменів. Виникли питання про послідовність і неупередженість, особливо після нещодавнього рішення щодо Паралімпійських ігор і закликів до Ізраїлю розглянути аналогічне питання у зв'язку з воєнними конфліктами. Ця ситуація підкреслює важливість чіткого та послідовного застосування принципів у міжнародному спорті.

Хоча розумію складнощі, які призвели до ухвалення цього рішення, відповідно до принципів відсутності зворотної сили, оскільки зараз олімпійське перемир'я не порушується, з усією повагою закликаю МОК переглянути своє рішення про його продовження. Якщо Олімпійський комітет росії (ОКР) порушив Олімпійську хартію, об'єднавши регіональні спортивні організації з територій, визнаних на міжнародному рівні частиною України, будь-які санкції мають бути спрямовані безпосередньо на відповідальних осіб, які приймають рішення в рамках ОКР. Спортсмени, які не мають права впливати на політичні чи адміністративні дії, що їх вживають НОК, не повинні нести відповідальності за наслідки таких рішень».