Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер оцінив можливий перехід Макса Ферстаппена у Ferrari. Слова німця наводить f1analytic.com:

Було таке відчуття, що загалом усі вболівальники скандували ім'я Макса Ферстаппена. Мені здається, італійські вболівальники цілком можуть уявити, що найшвидший гонщик Формули-1 скоро опиниться за кермом боліда Ferrari.

Я повинен зізнатися чесно, не знаю, як ви, але, коли я дивлюся на Фредеріка Вассьора, на те, що являє собою Ferrari, а також поточну ситуацію Макса, адже в нього тепер двоє дітей, мені здається, що союз Ферстаппена і Ferrari справді може відмінно спрацювати.