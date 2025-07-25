Беленюк – про законопроєкт 12414: «Помилився і не шукаю виправдань»
Народний депутат України хоче виправити ситуацію
15 хвилин тому
Жан Беленюк / Фото - Facebook
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат України від партії Слуга народу Жан Беленюк написав на своїй сторінці у Facebook, що зробив помилку.
«Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро».
Раніше Жан підтримав законопроєкт 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, Беленюк оцінив можливість поєдинку з популярним ютубером Джейком Полом.
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