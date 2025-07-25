Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат України від партії Слуга народу Жан Беленюк написав на своїй сторінці у Facebook, що зробив помилку.

«Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро».

Раніше Жан підтримав законопроєкт 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, Беленюк оцінив можливість поєдинку з популярним ютубером Джейком Полом.