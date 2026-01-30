Олег Гончар

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк розповів, скільки коштів, на його думку, потрібно для комфортного життя в столиці, передає Sport-express.ua.

За словами Беленюка, він мешкає у власній квартирі та веде звичайний спосіб життя без надмірних витрат. Депутат зізнався, що питання про необхідний рівень доходів для нього не є однозначним, адже все залежить від обставин і стилю життя конкретної людини. Водночас він окреслив орієнтовну суму, якої йому вистачає на щомісячні потреби.

Беленюк зазначив, що приблизно 50 тисяч гривень на місяць дозволяють почуватися комфортно в Києві. За його словами, інколи витрати можуть бути більшими або меншими, однак у межах цієї суми можна нормально жити в столиці.

Жан також підкреслив, що для багатьох людей достатньо й меншого бюджету, адже все залежить від звичок, потреб у розвагах та побутових витрат.

Народний депутат додав, що може дозволити собі похід до ресторану, але водночас часто готує вдома, що також впливає на загальний рівень щомісячних витрат.

